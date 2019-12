Ucciso con un colpo di spranga per una rapina da 3mila euro

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 24 dicembre 2019) Serenella Bettin La vittima è Mario Piozzi, 60enne titolare di una sala slot a Legnago. Carabinieri a caccia del killer in fuganel suo locale con unata per. Era lì, riverso in una pozza di sangue, dopo che il malvivente l'ha colpito e l'ha lasciato esanime a terra. Un clima di insicurezza e paura sta vivendo il Veneto, soprattutto in questo periodo. I furti aumentano a dismisura, i malviventi colpiscono anche in pieno giorno noncuranti di tutto e di tutti. Interi quartieri tenuti sotto scacco dai ladri che entrano nelle abitazioni anche alle sei di sera, mentre i ragazzini stanno studiando. Per l'emergenza sicurezza il sindaco di un comune nel Veneziano, ha addirittura richiesto anche l'esercito, chiedendo che nelle strade del suo paese ci siano i militari. La gente ha paura. Allarmi super tecnologici. Case collegate con le centrali dei ...

Agenzia_Ansa : Rapina in una sala slot, ucciso il titolare nel veronese. Dopo aver colpito con una spranga o un bastone il sessant… - TgrVeneto : Il titolare di una sala slot colpito a morte da banditi in azione con spranghe e passamontagna. Il colpo a Legnago,…