Tutti i lavoratori che festeggeranno lottando un Natale di crisi

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il Governo ha approvato la Legge di Bilancio “in tempo”, esono pronti a festeggiare.tranne queiper cui questonon sarà un’occasione di festa, e se anche dovesse esserlo lo sarà in tono minore, con uno sguardo preoccupato al futuro. Una preoccupazione che non è di oggi ma che va avanti da molti mesi e che rischia di diventare un’abitudine. Perché anche se la politica e i talk show hanno smesso (quasi) di parlarne le centinaia diaziendali sul tavolo del Ministero prima delladi governo sono ancora lì. 149aziendali sui tavoli del MISE: non solo Alitalia, Ilva e Whirlpool Ieri sindacati e Governo hanno raggiunto un accordo per la cassa integrazione dei dipendenti di Alitalia. L’intesa prevede la cassa integrazione fino al 23 marzo 2020 per 1.020dell’ex compagnia di bandiera: «il numero ...

Leggi la notizia su nextquotidiano

BentivogliMarco : Un bruttissimo Natale per la famiglia di Stefano a #Casarza, i suoi colleghi e tutti i lavoratori. Morire sul lavor… - TeresaBellanova : Un altro caso di #caporalato in un'azienda della logistica, dove i lavoratori erano pagati 300€ al mese. Non import… - Rosso99739161 : RT @OttobreInfo: Per questo chiediamo ai compagni italiani di costruire iniziative di informazione; di invitare tutti a parteciparvi, di fa… -