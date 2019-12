Trono Over | Ecco i Messaggi tra Juan Luis e Tina Incarnato!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 24 dicembre 2019) A Uomini e Donne la situazione disi fa sempre più ingarbugliata. Dopo le segnalazioni rilasciate sul suo conto da Armando Incarnato, adesso sono arrivati anche iche il cavaliere italo-venezuelano si è scambiato conIncarnato, sorella di Armando.che i due si sono scambiati. Neldi Uomini e Donne, Gemma esono i protagonisti assoluti del programma. Molti telespettatori però sono stufi di questo teatrino, alcuni infatti hanno scritto a Raffaella Mennoia che la storia tra i due è solo un modo molto semplice per fare business. Oltre a questo in realtà rimane il fatto che in pochi ormai credono alla buona fede del cavaliere italo-venezuelano. Sin dall’inizio infatti, il cavaliere, che si era presentato espressamente per conoscere Gemma, non aveva convinto ne gli opinionistie Gianni, ne il pubblico in studio ed a casa ...

trash_italiano : GRAZIE MARIA PER IL TRONO OVER - trash_italiano : IO DA GENNAIO VOGLIO IL TRONO OVER IN PRIMA SERATA. #uominiedonne - uominiedonne : Nella prossima puntata del Trono Over... ?? #UominieDonne -