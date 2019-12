Tragedia in Indonesia, bus finisce in un burrone: almeno 25 morti e 14 feriti (Di martedì 24 dicembre 2019) Drammatico incidente stradale sull'isola Indonesiana di Sumatra: un autobus con a bordo 50 passeggeri è precipitato in un burrone facendo un volo di 80 metri. Il bilancio è di almeno 25 morti e 14 feriti e le operazioni di soccorso sono ancora in corso: "Molte persone sono intrappolate nelle lamiere".

