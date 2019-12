Traffico Roma del 24-12-2019 ore 16 | 30

(Di martedì 24 dicembre 2019) RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALL’OSPEDALE SAN PIETRO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE GRA;RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE. SI RALLENTA ANCHE SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER LA A24-TERAMO. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA DALLA LAURENTINA ALL’ARDEATINA DIREZIONE CASILINA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI ORARIO FERIALE PER BUS, FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE: ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA È ALLE ORE 21. REGOLARE IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI. PER QUANTO RIGUARDA LA RETE FERROVIARIA SULLA-LIDO ULTIMA CORSA DA PIRAMIDE ALLE 21.30, E DA COLOMBO ALLE 20.45; SULLA TERMINI-CENTOCELLE ULTIMA CORSA DA TERMINI ALLE 21.30 E DA CENTOCELLE ALLE 21:03. MENTRE SULLA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO ULTIMA CORSA DA FLAMINIO ALLE ...

