Traffico Roma del 24-12-2019 ore 11 | 30

(Di martedì 24 dicembre 2019) UN INCIDENTE RALLENTA ILIN VIA MARCELLO ALESSIO IN PROSSIMITA’ DI VIA DI TOR VERGATA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA TEODOLFO MERTEL .STESSA SITUAZIONE IN VIALE DELLA STAZIONE PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA PRENESTINA. UN INCIDENTE E’ SEGNALATO ANCHE IN VIA STATILIA , CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI LUZZATTI. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO OGGI VIGILIA DI NATALE, PER BUS , FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE IL SERVIZIO È GARANTITO. LE ULTIME CORSE PARTONO DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00. DOMANI GIORNO DI NATALE, IL SERVIZIO DI TRASPORTO SARA’ GARANTITO DALLE 8:30 ALLE 13:00 E DALLE 16:30 ALLE 21:00. ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA PER FILOBUS, TRAM E BUS ATAC ETPL ALLE 21 SERVIZIO REGOLARE PER I BUS NOTTURNI. DALLE 10.30 ALLE 20 E’ IN STRADA LA LINEA SHOPPING. PARTE DA PORTA PINCIANA ED EFFETTUA UNA CORSA OGNI 16 MINUTI. LA ...

