(Di martedì 24 dicembre 2019) NON MOLTO ILSULLE STRADE DELLA CAPITALE, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO. DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE CHE RALLENTA ILSULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE CENTRO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO OGGI VIGILIA DI NATALE, PER BUS , FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE IL SERVIZIO È GARANTITO. LE ULTIME CORSE PARTONO DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00. DOMANI GIORNO DI NATALE, IL SERVIZIO DI TRASPORTO SARA’ GARANTITO DALLE 8:30 ALLE 13:00 E DALLE 16:30 ALLE 21:00. ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA PER FILOBUS, TRAM E BUS ATAC ETPL ALLE 21 SERVIZIO REGOLARE PER I BUS NOTTURNI. DALLE 10.30 ALLE 20 E’ IN STRADA LA LINEA SHOPPING. PARTE DA PORTA PINCIANA ED EFFETTUA UNA CORSA OGNI 16 MINUTI. LA NAVETTA RAGGIUNGE LE PRINCIPALI VIE DELLO SHOPPING COLLEGANDO I PARCHEGGI PROSSIMI ALL’AREA. LA NAVETTA E’ ATTIVA SINO AL 6 ...

riotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente -Via Statilia altezza Via Luigi Luzzatti traffico rallentato #luceverde #Lombardia - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -