Traffico Roma del 24-12-2019 ore 07 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 dicembre 2019) NON MOLTO ILSULLE STRADE DI, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO TUTTO L’ANELLO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI VIGILIA DI NATALE, PER BUS , FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE IL SERVIZIO È GARANTITO. LE ULTIME CORSE PARTONO DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00. DOMANI GIORNO DI NATALE, IL SERVIZIO DI TRASPORTO SARA’ GARANTITO DALLE 8:30 ALLE 13:00 E DALLE 16:30 ALLE 21:00. ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA PER FILOBUS, TRAM E BUS ATAC ETPL ALLE 21 SERVIZIO REGOLARE PER I BUS NOTTURNI. PER UNA FRANA CHIUSA VIA SANTA GEMMA TRA VIA BOCCEA E VIA FORNO SARACENO. NELLE VICINANZE DI PIAZZA RE DI, PER UNA VORAGINE è CHIUSA ALVIA SUSA, LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 31 DICEMBRE PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI ...

riotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente -.Via Salaria altezza Aeroporto Urbe traffico rallentato>Centro ­ #luceverde #Lazio - massibisca : RT @Unomattina: Aggiornamenti sull'incidente mortale di sabato notte a Roma. Le due vittime avrebbero sfidato il traffico fuori dalle stris… -