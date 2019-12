Tiki Taka | Antonio Cassano cacciato dalla trasmissione | la decisione presa dai vertici di

Leggi la notizia su baritalianews

(Di martedì 24 dicembre 2019) Nel bene e nel malecontinua a far discutere di sé. Uno dei talenti italiani più forte degli ultimi anni che però non è riuscito mai ad affermarsi definitivamente per il suo carattere. Nato a Bari e cresciuto nelle giovani della squadra biancorossa fu lanciato in prima squadra da Eugenio Fascetti a soli 17 anni e nella sua prima partita da titolare realizzò un goal all’Inter che resterà per sempre impresso agli amanti del calcio. Ma il suo carattere ha provocato tante limitazioni e divieti alla sua ascesa calcistica. Dopo l’improvviso abbandono al mondo del calcio giocato sembrava chefosse diventato più maturo. La chiamata adal conduttore dellaPierluigi Pardo e il ritorno sul piccolo schermo come protagonista non poteva che fare bene a. La sua ascesa come commentatore del seguitissimo ...

Sport_Mediaset : Contatto #Matuidi-#LuisAlberto, @vieri_bobo: 'Rosso subito, Var da buttare via'. Bobo a @Tiki_Taka_real critica il… - zazoomblog : Notizie del giorno – Terremoto in casa Milan Cassano cacciato da Tiki Taka furioso litigio alla Juve - #Notizie… - zazoomblog : Tiki Taka ritorna su Italia 1 e silura Antonio Cassano - #ritorna #Italia #silura #Antonio -