«The Witcher» | la nuova serie Netflix durerà quanto «Game of Thrones»?

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 24 dicembre 2019) The- Henry Cavill e le scelteThe- Il PosterThe- Henry Cavill irriconoscibileThe- Henry Cavill e Lauren Schmidt Hissrich al CCXP di Sao PauloThe- Hot TubChestia cercando di fare di The, laoriginale con protagonista Henry Cavill, la suaofè uno dei titoli più gettonati della settimana di Natale. Peccato che la piattaforma non abbia alcuna intenzione di sostituire un prodotto con un altro, tanto più che parliamo di due mondi completamente differenti che hanno poco o quasi niente in comune. The, infatti, è puro fantasy: ci saranno anche le battaglie e i combattimenti all’ultimo colpo di spada, ma il microcosmo al quale mira èdi più lontano ci possa essere dai Sette Regni e dai draghi di Daenerys. Ciò che rimane è, tuttavia, la volontà di investire quante più risorse possibili per ...

NetflixIT : Il mondo di The Witcher è un luogo di grande potere e inaudita violenza. Ma anche di amore, di sacrifici e soprattu… - NetflixIT : 'No scusa devo proprio andare' 12 11 ^ 1 10 | 2 9 ?… - MarioManca : #TheWitcher: la nuova serie Netflix durerà quanto «Game of Thrones»? -