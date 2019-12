Terzo caso di meningite nella Bergamasca | vaccino per tutti gli abitanti di Villongo tra

(Di martedì 24 dicembre 2019) Dopo la morte di Veronica Cadei e l'infezione di una 16enne, ricoverato un operaio 36enne: aperto un centro vaccinale aggiuntivo nel paese per la profilassi digli adulti. "Verifiche in corso sui contagi, ma non è epidemia"

