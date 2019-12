Terremoto | Vigilia di Natale di paura in Colombia | forte scossa nel cuore del Paese

(Di martedì 24 dicembre 2019)nelladiin. Alle 20:04 italiane, si è verificato un violentodi magnitudo 6 con epicentro a Mesetas, a circa 250 chilometri di distanza dalla capitale Bogotà. Ilha avuto una profondità di 10km, secondo i dati dell’US Geological Survey, ed è stato avvertito distintamente nelle più grandi città delcome la stessa Bogotà, Cali e Medellin ed è durato per almeno 30 secondi. Lo si apprende dai mediani, che riferiscono che le autorità sono al lavoro per verificare gli eventuali danni. Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento.L'articolodidiinneldel, avvertita anche a Bogotà MAPPE e DATI Meteo Web.

