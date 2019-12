Terremoti nel Pacifico | scosse di 5 1 gradi in Russia e Nuova Zelanda

(Di martedì 24 dicembre 2019) Due intensisono stati registrati nel pomeriggio del 24 dicembre ai due lati opposti dell’Oceano, rispettivamente ine sulle coste orientali della. Stando a quanto rilevato dai sismologi internazionali, la prima scossa è avvenuta al largo dellae aveva una magnitudo di 5.1della scala Richter, mentre la seconda è stata registrata nell’arcipelago russo delle isole Curili, vicino alle coste giapponesi, e aveva una magnitudo di 5.2. Al momento non risultano segnalazioni di danni o feriti.

