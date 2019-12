Teresa Bellanova PD | Nel mirino del M5s | polemica sui fondi Xylella

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 24 dicembre 2019) La ministra renziana finisce neldel Movimento 5 stelle, accusata da Barbara Lezzi, ex ministro per il Sud, di aver sottratto 40 milioni daiper gli agricoltori colpiti dalla. Laè servita: al centro di tutto ci sarebbero idestinati ai territori colpiti dalla, previsti dal piano di rigenerazione. … L'articolo(PD) Neldel M5s:suiproviene da www.meteoweek.com.

matteorenzi : L’attacco a Teresa Bellanova non è solo disgustoso. È anche, più banalmente, incredibilmente falso. Tutti con te, T… - TeresaBellanova : In Italia le lavoratrici guadagnano meno e sono più svantaggiate dei colleghi. Per questo politiche mirate che perm… - enzosantagada : RT @matteorenzi: L’attacco a Teresa Bellanova non è solo disgustoso. È anche, più banalmente, incredibilmente falso. Tutti con te, Teresa ??… -