Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) La ministra delle Politiche Agricoleviene attaccata dal MoVimento 5 Stelle per idella. Il caso parte con, che pubblica un post su Facebook nel quale fa sapere che dei 300 milioni stanziati per l’emergenza la renziana ha «intenzione di “distrarre” dagli agricoltori 40 milioni di euro a favore di GAL e DAJS è bene precisare che il suo segretario particolare ne è amministratore. Non va affatto bene. Per niente bene».e lasuiper laL’accusa rimbalza nell’aula di Montecitorio e scatena le proteste delle opposizioni, Lega in testa. Tutto scoppia a poche ore dagli elogi trasversali incassati dalla ministra renziana per aver fatto approvare il decreto interministeriale che stanzia 300 milioni di euro con l’obiettivo di risollevare economicamente le campagne ...

TeresaBellanova : In Italia le lavoratrici guadagnano meno e sono più svantaggiate dei colleghi. Per questo politiche mirate che perm… - Noovyis : (Teresa Bellanova, Barbara Lezzi e la rissa politica sui fondi per la Xylella) Playhitmusic -… - samuele73759230 : RT @MikMak85394136: @aboubakar_soum Questa? siete in una botte di ferro?? Teresa Bellanova, Barbara Lezzi accusa: 'Stanziati 40 milioni di e… -