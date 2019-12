Tennis | inizia la stagione 2020! Primi tornei ATP e WTA | dove giocheranno gli italiani

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) All’avvicinarsi dell’inizio dellatica 2020, ormai dietro l’angolo, andiamo a vedere cosa faranno i giocatoriin termini di programmazione del primo mese del nuovo anno. Partiamo da Matteo Berrettini, che dopo le leggere complicazioni addominali della preparazione invernale ha deciso di lasciar cadere il progetto di partecipazione all’ATP Cup ed orientarsi direttamente sugli Australian Open, al momento senza prevedere alcun torneo di avvicinamento. Un esordio a tinte rischiose, quello del romano, che si presenterà a Melbourne da numero 8 del mondo e con la prospettiva di poter guadagnare tanti punti nel primo Slam dell’anno, in cui lo scorso anno era uscito al primo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas, in uno degli accoppiamenti più sfortunati del 2019. Fabio Fognini è rimasto anch’egli in dubbio per l’ATP Cup fino a ...

Tennis_Ita : Per Il Tennis Italiano inizia una nuova era - federtennis : Dalla neve di Courmayeur al sole di Scoglitti, inizia la stagione 2020 dei #Tennis Campus: nuove date, nuove mete e… -