Tecnico morto folgorato in una cabina elettrica | tragedia sul lavoro alla vigilia di

(Di martedì 24 dicembre 2019) Un altro incidente sul. E questa volta proprio il giorno delladi Natale. Undella ditta Temar di Chiavari, Stefano Strada èa Casarza Ligure, nel Genovese, mentre tentava di riparare un guasto all’interno di unacon alta tensione in via Tangoni. Stefano aveva 45 anni, era sposato e lascia due figli, uno di 9 anni e uno di 11 anni.in unaLascia così la sua famiglia, Stefano, proprio il giorno delladi Natale. La vittima, residente nel comune di Mezzanego, era intervenuta sul guasto di unaall’interno della fabbrica Come, un impianto da 15mila volt. Non era solo, ad assisterlo nelera presente anche un collega, ora sotto shock. Non si sa per quale motivo, la media tensione ha continuato ad erogare energia fino a farlo folgorare. Il collega ha ...

