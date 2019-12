Taylor Mega | auguri ‘bollenti’ con la giacca da Babbo Natale aperta Tutti fissi lì e

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 dicembre 2019) Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la litigata tra Antonella Elia ea ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’, dove la showgirl e l’influencer si sono trovate faccia a faccia e ne è nata una discussione molto accesa. “Ragazze, io non vorrei essere una vecchia bacchettona – ha esordito la Elia rivolgendosi ae sua sorella Giada -, ma in questo caso mi sento di esserlo”. “Secondo me, la vostra immagine non ha nulla a che fare con l’amore, mancate completamente di quello che dovrebbe essere il vero messaggio che date ai vostri coetanei. Una bellezza così sfrontata è diseducativa!”. E ancora, alzando i toni e la voce: “Di vedere il vostro c..o e le vostre tette, non me ne frega un cavolo! Non vuol dire che siamo tutte mign…e! E con questo non vi sto dando delle mign…e”. (Continua dopo la foto) “Hai detto veramente così? Questo è il chiaro esempio di una ...

