Sydney-Hobart 2019 | 157 barche al via della 75esima edizione | attenzione al fumo per gli

(Di martedì 24 dicembre 2019) Si preannuncia unaestremamente emozionante ed altrettanto complicata con le 157 imbarcazioni attualmente iscritte alla gara che potrebbero dover fronteggiare una situazione di scarsa visibilità specialmente nella baia dia causa delprovocato dai numerosi incendi scoppiati negli ultimi giorni in tutta l’Australia. Le previsioni meteo dicono che per il giorno di Santo Stefano, in cui è previsto il viaregata alle ore 13 locali (le 3 di notte in Italia), dovrebbe alzarsi un vento dai settori settentrionali attorno ai 10 nodi che spazzerebbe via il temutoanche se non è ancora chiaro se e quando arriverà l’atteso vento da sud che complicherebbe notevolmente il tragitto versoflotta. Si trattadi una delle regate oceaniche più affascinanti ed impegnative al Mondo, caratterizzata da un percorso lungo ...

Leggi la notizia su oasport

Veladuepuntozer : Venti leggeri e (forse) fumo per il via della Sydney-Hobart - farevelanet : #RolexSydneyHobart, al via il 26 dicembre la superclassica australe @RSHYR - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2019 - Preview -