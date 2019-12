Stasera Felicità | il nuovo show di Alessandro Siani stasera su Sky!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 dicembre 2019) Dopo il record di incassi al box office,approda in tv in esclusiva su Sky per il suo primo TVda protagonistasu Sky arrivacol suo, una serata evento pensata unicamente per la tv. Dopo il record di incassi al box office, il comico approda sul piccolo schermo nell'ambito periodo natalizio, in esclusiva su Sky. Il cinema sarà un riferimento assolutamente centrale del progetto, un immaginario di riferimento che emerge già nella maestosa scenografia-omaggio a "The Truman" (curata dallo scenografo Marco Calzavara) e si sviluppa, poi, nella fusione continua tra esibizioni e perfomance sul palco e veri e propri cortometraggi firmati da un direttore della fotografia d'eccellenza come Michele D'Attanasio (David di Donatello per ...

