Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | J J Abrams perché Avengers | Endgame lo ha incoraggiato

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - ecco l'evento speciale per i bambini di Make-A-Wish : La scorsa domenica i bimbi di Make-A-Wish Italia hanno partecipato a una proiezione speciale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker! Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato il protagonista di un evento speciale per i bambini della Onlus Make-A-Wish Italia. Domenica 22 dicembre, a pochissimi giorni di distanza dall'uscita nelle sale, le famiglie supportate dalla Onlus con sede a Genova, che dal 2004 opera capillarmente su tutto il territorio ...

Star Wars : un libro svela i dettagli della morte di Luke Skywalker in Gli ultimi Jedi : Nel film Star Wars: Gli ultimi Jedi si assiste alla morte di Luke Skywalker e in un libro si rivelano nuovi dettagli di quanto accaduto. Star Wars: Gli ultimi Jedi aveva mostrato, negli ultimi minuti, la morte di Luke Skywalker e ora, grazie a un libro, è possibile scoprirne le vere cause. Tra le pagine del volume Star Wars: The Rise of Skywalker - The Visual Dicitionary si rivelano infatti molte curiosità riguardanti i protagonisti della saga e ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - J.J. Abrams è apparso con un cameo : Star Wars: L'Ascesa di Skywalker contiene un cameo segreto del regista J.J. Abrams, ecco i dettagli! Star Wars: L'Ascesa di Skywalker contiene un cameo a sorpresa del regista J.J. Abrams, svelato dopo la distribuzione nelle sale dell'ultimo capitolo della trilogia iniziata con Il Risveglio della Forza. Non proseguite la lettura se non volete relativi agli eventi raccontati nel film! In Episodio IX il filmmaker si è regalato una breve apparizione ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - J.J. Abrams spiega perché il film non risponde a tutte le domande : Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non risponde a tutte le domande lasciate in sospeso nella trilogia e J.J. Abrams spiega perché. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha lasciato molte domande senza risposta e il regista J.J. Abrams ha spiegato in una recente intervista perché non tutti gli elementi al centro della storia sono stati chiariti. Il regista di Episodio IX, intervistato da Peter Travers, ha sottolineato che non si può mai soddisfare tutti ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - J.J. Abrams su Kylo e Rey : "Sono come fratello e sorella" : Star Wars: L'Ascesa di Skywalker contiene molti momenti con al centro Kylo e Rey e J.J. Abrams ha commentato il loro rapporto. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker regala ai fan molti momenti con protagonisti Kylo e Rey e ora il regista J.J. Abrams ha parlato del rapporto esistente tra i due giovani protagonisti della nuova trilogia che si è conclusa in questi giorni. La notizia contiene degli della storia, quindi non proseguite se non volete avere ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - svelate le origini di Jannah! : Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha tra i suoi protagonisti anche Jannah, un nuovo personaggio, e ora è stata svelata l'identità della giovane. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha introdotto alcunipersonaggi tra cui Jannah, di cui ora è stata rivelata l'identità, elemento che era rimasto un po' in sospeso nel lungometraggio arrivato nelle sale pochi giorni fa. La notizia contiene, ovviamente, degli : non proseguite se non avete visto il film e ...

Star Wars Episodio IX : L’Ascesa di Skywalker – Analisi spoiler : A una settimana dall’anteprima de L’Ascesa di Skywalker, ripercorriamo insieme in questa recensione-spoiler i presupposti, gli elementi che funzionano e i problemi principali della fine della Saga degli Skywalker. Ciò che è stato… Dire che la Trilogia Sequel non sia partita con i migliori auspici è quasi un eufemismo. In tanti hanno criticato Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi – ironia vuole per i motivi opposti, la meraviglia del ...

I giochi Star Wars per mobile hanno superato 1 miliardo di dollari in entrate : I giochi per dispositivi mobile Star Wars hanno superato 1 miliardo di dollari in entrate su App Store e Google Play, secondo Sensor Tower.I titoli attivi degli ultimi sei anni hanno costituito la cifra globale della spesa dei giocatori, con Star Wars: Galaxy of Heroes di Electronic Arts in testa al gruppo con $ 924 milioni o l'87% del totale. Il gioco è attualmente sulla buona strada per superare il fatturato di $ 1 miliardo nel 2020.A seguire ...

Baby Yoda conquista tutti : fan impazziti per la nuova stella dell’universo Star Wars e Disney : Il successo di "The Mandalorian", la serie in esclusiva sulla piattaforma Disney+, sta togliendo luce a quello cinematografico dell'ultimo capitolo di "Star Wars". Uno dei segreti è l'accoglienza che i fan hanno riservato a uno dei nuovi personaggi della serie: "The Child", da tutti ribattezzato semplicemente "Baby Yoda".Continua a leggere

Star Wars : L'ascesa di Skywalker ha incassato meno de Il risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi nel weekend di apertura : Star Wars: L'ascesa di Skywalker, dal punto di vista degli incassi, è al di sotto de Il risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi, secondo le stime del botteghino che Disney ha reso pubbliche.Il primo fine settimana di Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha registrato 175,5 milioni di dollari in Nord America.Anche se si tratta di un totale stimato, $ 175 milioni sono al di sotto dei primi 10 tra i weekend di apertura nazionali di tutti i tempi, ...

LEGO Star Wars – La Saga degli Skywalker : nuova clip per il videogame targato TT Games : Star Wars: L’Ascesa di Skywalker (qui la nostra recensione) è nelle sale già da qualche giorno ormai, è il pubblico nel bene e nel male, ha assistito alla conclusione di una Saga leggendaria creata da George Lucas nel lontano 1977. Per festeggiare l’uscita della nuova pellicola targata J.J. Abrams, Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e Lucasfilm hanno annunciato con una irriverente e spassosa clip LEGO ...

Star Wars Heroes : le statue di Kylo Ren e Rey a Roma fino al 29 dicembre : A Roma, fino al 29 dicembre, alla Galleria Sala Blu è possibile ammirare i busti in marmo di Kylo Ren e Rey, protagonisti di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è nelle sale italiane dal 18 dicembre: per promuovere l'uscita del film diretto da J.J. Abrams, Disney ha pensato di scolpire nella pietra i volti dei suoi protagonisti, Kylo Ren e Rey, interpretati da Adam Driver e Daisy Ridley. I due busti in marmo di ...

Star Wars : L'ascesa di Skywalker - fan scontenti del poco spazio per Rose Tico : In Star Wars: L'ascesa di Skywalker torna il personaggio di Rose Tico, ma secondo i fan non le è stato dato il giusto rilievo. Kelly Marie Tran ha conquistato il cuore dei fan nei panni di Rose Tico, un meccanico della Resistenza che torna in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, personaggio che trova la forza dentro di sé per diventare un eroe, ma in quest'ultimo film non ha avuto il giusto spazio. L'interprete di Rose Ha infranto le barriere come ...

Star Wars Episodio 9 : Recensione SPOILER FREE : E anche questo ultimo Episodio di Guerre Stellari, è andato e oggi, vorrei fare una Recensione assolutamente SPOILER FREE inerente “Star Wars: l’Ascesa di Skywalker“, uscito il 18 dicembre ed ultimo Episodio della cosiddetta “Trilogia Sequel“, preceduto dai due episodi intitolati : Il risveglio della Forza (2015) e Star Wars: Gli ultimi Jedi (2017) . “L’ Ascesa di Skywalker” inizia con un ...