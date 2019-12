Stage curricolari | un segno positivo dalla Campania | oltre un milione di euro per il 2018

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La Regione, in un recente avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale, ha annunciato nuovi finanziamenti per tirocinidi orientamento alle professioni per giovani dai 18-35 anni che studiano nelle università campane. L’indennità Sono previsti finanziamenti pari a 1e 100 mila, un totale leggermente inferiore all’anno precedente (il primo) in cui erano stati destinati all’iniziativa circa une mezzo di. Quest’anno si parla comunque di rimborsi spesa di 700al mese a testa per tirocini della durata massima di sei mesi. Ogni progetto di tirocinio dovrà prevedere un’indennità di partecipazione per il tirocinante per un importo totale di 4 mila 200o di 8 mila 400per gli studenti disabili, per cui lodurerà un anno e non sei mesi. Le università e gli ordini professionali avranno ...

