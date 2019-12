Spesa gratis per il cenone di Natale | blitz nel centro commerciale | preso

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoMugnano (Na) – Fuga per ildella vigilia difinita male per un uomo di 34 anni che a Mugnano, comune a nord di Napoli, ha provato a rubare alimenti pregiati in undella zona. L’uomo, originario di Casoria, è stato infatti arrestato per furto aggravato dai carabinieri della sezione radiomobile di Marano. Allertati dal personale di vigilanza de parco, i militari hanno bloccato il 34enne subito dopo le barriere anti-taccheggio. Aveva riempito il carrello dellacon alimenti di ogni genere e ha oltrepassato le casse senza pagare. Forse trovandosi in ristrettezze economiche aveva pensato di non far mancare il classicoai propri familiari. Ma si è lasciato prendere la mano e non ha esitato a riempire il carrello di prodotti altamente pregiati per un totale di 645 euro. L’uomo ora si trova agli ...

