Sonia Bruganelli ricoperta di insulti per il regalo chiesto a Babbo Natale | costa oltre

(Di martedì 24 dicembre 2019)si è di recente confessata in una lunga intervista al settimanale Chi. Alla rivista la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato alcuni retroscena a proposito del matrimonio con il conduttore a cui è legata da 20 anni e da cui ha avuto i figli Adele, Davide e Silvia. Le nozze sono arrivate nel 2002 e quando si sono conosciuti lui aveva 36 anni ed era già affermato, lei solo 23 ed era una giovane professionista. “Mio marito dice di essere il più romantico della coppia, ma in realtà io lo sono stata quando lui non lo era – raccontaal magazine diretto da Alfonso Signorini – All’inizio di ogni rapporto c’è solo chimica e non si può pretendere la stessa passione dopo tutti questi anni. Anche perché, detto tra noi, Paolo rischierebbe di fare una brutta fine”. (Continua dopo la foto) E ancora: “È normale che l’amore prenda ...

