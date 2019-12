Sondaggi politici Tecnè | regionali Marche | centrodestra in vantaggio

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 24 dicembre 2019)inLa ricandidatura di Luca Ceriscioli a governatore dellenon è ancora certa ma il diretto interessato ostenta sicurezza e serenità. La regione da lui guidata andrà al voto nella primavera del 2020 e ilvuole strappare al centrosinistra un’altra regione rossa dopo aver conquistato l’Umbria con Donatella Tesei. Le rilevazioni demoscopiche, ad oggi, premiano la coalizione guidata dalla Lega di Salvini. Secondo irealizzati per il Corriere Adriatico, il 50,7% dei marchigiani voterebbe per un candidato di, il 30,6% per uno di centrosinistra e il 18,7% per uno del Movimento 5 Stelle. A pesare sul risultato ci sono anche i giudizi negativi raccolti da Ceriscioli e dalla sua giunta. Secondo i, il 73,9% degli intervistati boccia ...

