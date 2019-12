Sondaggi | poco da festeggiare nel governo | M5s e Pd insieme valgono quanto la Lega

Sondaggi - partiti di governo poco sotto al 43. Il centrodestra va oltre il 49 - ma l’unico partito ad aumentare consensi è Fratelli d’Italia : La “traiettoria ampia” dell’alleanza Pd-M5s auspicata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe aver bisogno di parecchio tempo. Secondo il Sondaggi o settimanale di Index Research per PiazzaPulita, infatti, un’eventuale coalizione composta dall’attuale maggioranza di governo non supererebbe il 43 per cento dei voti. Il distacco dal centrodestra – alleanza molto meno eterogenea almeno sulla carta ...

Sondaggi elettorali - in Emilia Romagna Bonaccini di poco avanti : continua testa a testa Pd-Lega : testa a testa tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni per la presidenza della Regione Emilia Romagna, così come tra i partiti che rappresentano i due candidati: Pd e Lega, infatti, si contendono anche il ruolo di lista più votata. Sono questi i dati emersi dal Sondaggio realizzato da Tecnè per Quarta Repubblica.continua a leggere