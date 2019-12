Sondaggi elettorali Swg | cresce solo la Lega tra i grandi partiti

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 24 dicembre 2019)Swg,latra iCi sono buone novitàper lanell’ultimo deidi Swg prima di Natale. È infatti il partito di Salvini l’unico are questa settimana, almeno tra leformazioni. Di conseguenza il centrodestra riprende a salire dopo alcune settimane di appannamento. Il dato è che l’opposizione di centrodestra rimane maggioritaria nel Paese, sfiora il 50% e se si votasse oggi andrebbe al governo senza troppo sforzo. Il ruolo delle sardine nello spostare consenso è stato marginale e probabilmente sarà più rilevante nel voto del 26 gennaio in Emilia Romagna. Il PD scende a livelli minimi, non toccati da molti mesi, questo nonostante in realtà anche Italia Viva non avanzi per nulla, anzi. E il Movimento 5 Stelle rimanga fermo. Il governo a quanto pare sta logorando le forze ...

