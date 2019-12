Sondaggi elettorali Demopolis | regionali Emilia Romagna | la partita resta incerta

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 24 dicembre 2019), laRimane apertissima laincon i due principali sfidanti, Bonaccini e Borgonzoni, divisi solo da una manciata di punti. A sostenerlo sono gli ultimirealizzati dall’Istitutoper CityNews tra il 18 e il 22 dicembre. Secondo la rilevazione, il governatore uscente e candidato di centrosinistra è leggermente avanti sulla candidata di centrodestra. Bonaccini raccoglierebbe una forbice di consenso che va dal 43 al 49%. Due punti più sotto, Borgonzoni, sondata tra il 41 e il 47%. Lontanissimo e fuori dai giochi Simone Benini, candidato del Movimento 5 Stelle, chedà al 7%. “A circa un mese dalle elezioni la sfida per la conquista della Regionedecisamente aperta” chiosa il direttore diPietro Vento. Per quanto ...

