Soldato torna a casa dopo una missione di pace e non riconosce la moglie dimagrita di 46 chili (Di martedì 24 dicembre 2019) Un Soldato inglese, di ritorno da una missione di pace in Afghanistan, ha trovato la moglie molto cambiata tanto da non riconoscerla. E’ successo a Jamie Price di 32 anni ritornato dopo due anni di missione a casa. Nel frattempo la moglie aveva saputo del ritorno imminente del marito e per fargli una sorpresa si era messa a dieta e nel giro di sei mesi ha perso ben 46 chili. La giovane donna ha 28 anni si chiama Annika e pesava 106 chili quando il marito partì in missione. Al ritorno del compagno il suo peso era notevolmente diminuito, la donna pesava “solo” 60 chili. La donna è stata spinta a fare una rigida dieta per fare una sorpresa al marito e anche perché a scuola i compagni di classe del figlio la chiamavano “la mamma cicciona”. La donna ha raccontato la reazione del marito quando la vista: “Quando è arrivato in aeroporto mi è passato davanti senza notarmi, poi si ...

