Serie A | si gioca l’ultima giornata prima delle feste – 24 dicembre 1972 – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il 24sila dodicesimadiA, l’ultimo precedente a ridossonatalizie Ormai il calcio moderno è sempre più distribuito su più giorni, al punto che è difficile stare una sera senza i nostri beniamini del pallone. Tra anticipi, posticipi, turni infrasettimanali e coppe europee, il pallone è sempre più partenostre vite quotidiane. Recentemente, anche unaultime barriere nostalgiche è stata abbattuta. Si tratta della pausa invernale, abolita due anni fa. La-73 LaA si avvicina dunque sempre più alle tradizioni del calcio inglese, ma non è lavolta che le squadre italiane scendono in campo a ridosso. L’ultima volta in ordine di tempo era la vigilia di natale dl, correva la stagione-73. Calcio, storie e uomini di altri tempi, eppure anche ...

federicocasotti : Dimentichiamoci i nomi delle squadre per un attimo. Quando si affrontano una squadra che gioca a memoria, miglior… - zazoomblog : Calendario Serie B 26 dicembre: orari programma tv e streaming. Si gioca a Santo Stefano - #Calendario #Serie… - zazoomnews : Calendario Serie B 26 dicembre: orari programma tv e streaming. Si gioca a Santo Stefano - #Calendario #Serie… -