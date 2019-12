Serendipity | la gioia inattesa non è solo quella dei film

Leggi la notizia su dilei

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tutti l’abbiamo vissuta almeno una volta, ma la vediamo sempre nei, stiamo parlando della, ladella felicità. Come le più belle pellicole ci insegnano, quando sembra che tutto è perduto arriva qualcosa di meraviglioso.è la sorpresa, lo stato d’animo che accoglie qualcosa di meravigliosamente inaspettato che cambierà la nostra vita. Ildel 2001 di Peter Chelsom ha fatto sì che questo termine diventasse un po’ di tutto il mondo, utilizzato proprio per descrivere l’accoglimento della sorpresa. Nella pellicola di successo, con Kate Beckinsale e John Cusack, i protagonisti si trovano a vivere in prima persona la, con l’amore che entra nelle loro vite, come per magia. Se facciamo un salto nella storia del cinema, sono tantissimi iche ci insegnano che è proprio quando perdiamo le speranze e smettiamo di attendere qualcosa ...

Sonya_Merenwen : Buon Natale 2019 ?????? #christmas2019 #merrychristmas #buonnatale #feliznavidad #natale #amoresottolalbero… -