Serena Grandi entra in politica e sceglie Lega

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)potrebbe presto passare dal cinema allaschierandosi al fianco della leghista Lucia Borgonzoni per le prossime regionali in Emilia Romagna, luogo che le ha dato i natali. Sono convinta di poter dare una mano a Lucia, non è la prima volta che mi schiero in, mi candidai già vent’anni fa con Alessandra Mussolini, dopo aver scritto il libro L’amante del federale. Borgonzoni mi convince, credo che le donne siano fortissime e d’ora in poi possiamo fare più degli uomini. Questo vale specialmente per le romagnole. La lista non è ancora stata ufficializzata, ma la candidatura dellapare essere quasi certa. Ad avvalorare l’ipotesi, al centro dei trend topic sui social, le affermazioni della bolognese: Ho conosciuto Matteo Salvini e mi è piaciuto vorrei dei consigli da lui per la campagna elettorale. Io concordo in pieno con le idee ...

repubblica : Serena Grandi si candida con Borgonzoni - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Serena Grandi accusata di bancarotta - w_nichts : #SerenaGrandi si schiera con la Lega. Serena Grandi ha un figlio gay. Bon, così per dire. -