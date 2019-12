“Sempre medicine”. Tiberio Timperi e la malattia, il conduttore lo confessa per la prima volta (Di martedì 24 dicembre 2019) Tiberio Timperi e la malattia, il racconto a Ok salute e benessere. Il 55enne conduttore di Uno Mattina in famiglia (conduce il programma insieme a Monica Setta) ha parlato di un problema di salute piuttosto importante che lo assilla da quando era molto giovane. “A 16 anni il dottore mi misura la pressione: è altissima! Da allora convivo con la mia pastiglia quotidiana – ha spiegato Tiberio Timperi – Tutto è cominciato mentre frequentavo la terza liceo. A una visita medico sportiva supero i 140 di massima. E il dottore sbianca. Prova che ti riprova, alla fine dei controlli il verdetto non lascia dubbi: devo curarmi. Inizia la mia vita sempre a stecchetto, succube delle analisi e dei diuretici”. Può sembrare una cosa banale, la pressione alta. Ma non è così. Specialmente se rilevata in un ragazzo di 16 anni. “Di solito si associa la pressione alta con persone di una certa età – ha ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

“Sempre medicine” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Sempre medicine”