Sci di fondo | 14° Tour de Ski femminile | Therese Johaug può essere battuta?

(Di martedì 24 dicembre 2019) Nel fine settimana prenderà il via da Lenzerheide la prova multi stage per eccellenza dello sci di, ovvero ilde Ski, passaggio cruciale nella corsa alla Sfera di cristallo e appuntamento ormai fisso delle vacanze natalizie. Per questo 2019-’20 la grandissima favorita appare, già vincitrice dell’evento rispettivamente sei e quattro anni fa. La fenomenale norvegese tornerà a disputare la manifestazione per la prima volta dopo l’ultimo successo, in quanto nel 2016-’17 e 2017-’18 era assente a causa della controversa squalifica dovuta all’utilizzo del Trofodermin, mentre l’anno scorso era mancata per scelta. Dunque,ha vinto l’ultima edizione a cui ha presto parte e, per quanto visto sinora in stagione, la principale (se non unica) alternativa sembrerebbela connazionale Heidi Weng. Per la ...

