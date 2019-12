Sci alpino | la classifica per nazioni di Coppa del Mondo | Italia al quarto posto | ma

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 24 dicembre 2019) Le donne trascinano l’dello sci. Un inizio di stagione molto rosa per la squadrana, con le azzurre protagoniste indiscusse con ben tre vittorie (Goggia, Brignone e Bassino), ben due doppiette (gigante di Killington e super-G di St.Moritz) e tanti altri podi (vedi quelli di Nicol Delago e Marsaglia). Risultati che proiettano l’al secondonellafemminile percon 1128 punti dietro i 1309 contro l’Austria, ma davanti alla Svizzera (946). Proprio l’Austria è al comando anche in quella generale con 2561 punti ed è in questa graduatoria che l’scivola addirittura fuori dal podio (quarta con 1740 punti), complice il momento negativo del settore maschile. Squadra azzurra superata anche da Svizzera (2279) e Norvegia (2166). Un settore maschile dunque in crisi, con gli azzurri solamente quinti con 612 punti, ...

