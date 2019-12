Sardine | via alla «colletta» per la maxi manifestazione a Bologna | servono 50 mila euro

(Di martedì 24 dicembre 2019) I vertici lanciano il crowdfunding per finanziare altri grandi eventi in tutta Italia. Il 19 gennaio flash mob bis nel capoluogo emiliano a pochi giorni dal voto per le Regionali

Leggi la notizia su corriere

giusmo1 : #Sardine, lettera a Repubblica dei quattro fondatori: 'Noi e la libertà di non fare un partito' - dariosailor86 : RT @Corriere: Sardine, via alla «colletta» per la maxi manifestazione di gennaio: servono 50 mila euro - LoredanaGiovan7 : RT @4everAnnina: #Bologna, le #Sardine tornano in piazza il 19 gennaio Lanciano una raccolta fondi!! Fantastico!! Per i terremotati? Per i… -