Sardine | Mattia Santori alla ricerca di soldi | servono 50mila euro per la manifestazione

(Di martedì 24 dicembre 2019) Lea caccia di quattrini.e compagnia bella sonodi un finanziamento collettivo in grado di coprire tutte le spese per ladel 19 gennaio. Quando il movimento ittico scenderà in piazza a Bologna per parlare di un appuntamento molto più importante, qu

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Angy18508694 : RT @Giacomo19671: - raffaellamucci1 : RT @Libero_official: L'appello del front-man delle #Sardine per la manifestazione con tanto di cantanti e artisti - Giacomo19671 : -