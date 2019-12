Sara Tommasi | nuova vita | dopo il periodo buio apre una panetteria FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 24 dicembre 2019)per, cheaver trascorso une problematico, è tornata nella sua città, Terni, dove ha aperto una: ha aperto unaundella sua, fra droghe e ricoveri forzati,ha deciso di ripartire da zero. E lo fa con unaattività nella sua città di origine, Terni., infatti, soltanto qualche settimana fa, ha aperto una, ‘Le forme del grano’. Lasembra esserne entusiasta, ma non nega di aver voglia di ritornare a fare televisione: “Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno. Spero sempre che mi richiamino però in televisione, perché è quello il mio lavoro ed è quello ciò che amo di più fare“. Inoltre ha aggiunto: “Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show. Il Grande Fratello Vip? Ci ...

