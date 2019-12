Sara Tommasi | la nuova vita da panettiera

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 24 dicembre 2019) Dopo anni segnati dagli abusi di alcol, droga e porno,ha cambiato: ha lasciato Milano ed è tornata a vivere a Terni, sua città natale, dove ha aperto una panetteria. «Le forme del grano», questo è il nome del locale che ha inaugurato qualche settimana fa e dove oggi lavora. «Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno – ha raccontato in una nota -; spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare! Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show, al GF Vip volentieri oppure perché no, parteciparemente a L’Isola dei Famosi, nel 2006 ho partecipato al reality e mi sono classificata quarta, mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale!», ha concluso. LEGGI ANCHE: Vi ...

