Sara Tommasi cambia lavoro e apre una panetteria a Terni

(Di martedì 24 dicembre 2019)una. Un modo per dare ancora una volta una svolta alla sua vita dopo le difficoltà del passato. La showgirl è finalmente uscita dal tunnel delle dipendenze ed è in cura per risolvere i problemi legati al suo disturbo bipolare. Lontana da tempo dalla tv, ha ritrovato la felicità nelle piccole cose, grazie all’aiuto della famiglia, dell’amica Debora Cattoni e del fidanzato. L’ultimo passo verso la normalità è l’apertura di un forno. Nella suaha inaugurato qualche giorno fa Le Forme del Grano, iniziando un nuovo capitolo della sua esistenza. “Amo molto questo nuovo– ha spiegato in una nota – e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno”. Nonostante ciò laha espresso la volontà di tornare sul piccolo schermo. Il suo sogno rimane quello di prendere parte ...

