Salvini insultato da uno straniero a Pescara | “Grande pezzo di m… ” VIDEO

(Di martedì 24 dicembre 2019) Si dice che “lo scherzo è bello quando dura poco”. Eppure sembra non finire più la moda di – si direbbe tra i giovani – “perculare”, ovvero prendere in giro Matteo. Mesi fa il caso della ragazza del selfie, poi la diciannovenne del dito medio. Adesso il ragazzo di colore che sembra amichevole e poi lo insulta. È accaduto a, doveera in tour.si stava concedendo una tranquilla passeggiata nella zona di Porta Nuova, quando alcune persone si sono radunate attorno a lui per chiedergli un selfie o una stretta di mano. Tutto bene, almeno fino a quando l’ex ministro dell’Interno non si è imbattuto nel solito contestatore, un ragazzo di origini africane. L’uomo si è avvicinato ae gli ha detto «complimenti, hai vinto». Parole che il leader del Carroccio si sente spesso ripetere dai propri sostenitori, non certo da chi lo critica. E ...

Leggi la notizia su cronacasocial

