Salvini “difende” Zalone | «Facciamolo senatore a vita | non come certi reperti…» – Video

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 24 dicembre 2019) Un bel cortocircuito quello che va in scena tra la politica e il nuovo film di Checco, “Tolo Tolo“. A far polemica negli scorsi giorni è stata la canzone che fa parte del lungometraggio, “Immigrato“, nella quale il comico prova a fare ironia sulla percezione comune dell’immigrazione in Italia, con non pochi riferimenti anche ai tic sovranisti. L’ironia è talmente tanta che alcuni lo accusano del contrario, e cioè di aver normalizzato l’atteggiamento di ostilità nei confronti degli stranieri. A sinistra monta un “caso”, e a difendere il comico arriva – paradosso dei paradossi – proprio il leader della Lega, Matteo. «Un processo che arriva da sinistra a chi? A Checco..», dicedurante un comizio a Chieti il 23 dicembre. «Perché è razzista e politicamente scorretto». «Ma, ...

CarloCalenda : Angel mi dici un valore del cristianesimo che Salvini difende così bene. Uno. Cavolo li state difendendo, saprete c… - lucacampitello1 : Salvini difende Luca Medici “Adesso la sinistra crocifigge Zalone…Checco sei un grande!” - lucacampitello : Salvini difende Luca Medici “Adesso la sinistra crocifigge Zalone…Checco sei un grande!” -