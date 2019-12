Salerno | perché noi di Italia Nostra non ci arrendiamo sull’ecomostro Crescent

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Dopo dieci anni di battaglie giudiziarie che hanno vistoe il Comitato Nopresentare circa 30 esposti, dieci ricorsi al Tar, tre ricorsi al Consiglio di Stato (compreso l’attuale) e un processo penale di primo grado finito con l’assoluzione degli imputati e la bocciatura dell’impianto accusatorio che aveva esaminato l’iter della realizzazione sul lungomare didel complesso immobiliare del, il 23 dicembre si è saputo che la Procura della Repubblica diha richiesto il rinvio a giudizio di 12 imputati a vario titolo tra dirigenti, funzionari del Comune dirappresentanti di imprese esecutrici e direttori dei lavori dell’opera pubblica/privata. L’udienza preliminare è stata fissata per il 22 gennaio 2020 dinanzi al Gup del Tribunale di, dott.ssa G. Pacifico, e l’inchiesta questa volta sembra concentrarsi sull’aspetto ...

