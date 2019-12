Rubato furgone con panettoni per i poveri | ritrovato vuoto

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Una banda di ladri senza cuore haa Lecce uncontenente idestinati aidell’Emporio della solidarietà. Il furto si è consumato nella notte a cavallo tra il 23 e il 24 dicembre 2019. Il mezzo è stato poi trovatoil giorno seguente nei pressi di Brindisi.conper iL’associazione a cui apparteneva ilè stata fondata nel 2009 da volontari della Comunità Emmanuel per sostenere le famiglie meno abbienti. Una delle loro principali attività è quella di raccogliere merci nei supermercati e nelle scuole da donare loro, tanto più in occasione del Natale. Un regalo che avrebbe potuto aiutare e donare un sorriso ad alcuni di quei 6 milioni di italiani che, stando alle stime di Coldiretti-Ixè, non avranno niente da scartare sotto l’albero. Fortunatamente la maggior parte delle derrate alimentari erano già ...

