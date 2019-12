Royal Family | la regina augura buone feste snobbando Harry e Meghan ma Archie si difende

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di martedì 24 dicembre 2019) Lacome ogni anno augurerà Buon Natale ai suoi sudditi con un discorso trasmesso il 25 dicembre dalla tv, ma è già stata diffusa una foto in cui si vede lei, Elisabetta II, nella Green Drawing Room al Castello di Windsor, seduta alla scrivania, Scrivania su cui fanno bella mostra 4 foto: una del principe Filippo di Edimbugo (ora ricoverato in clinica), una di Carlo e Camilla, una del padre il re Giorgio VI e la foto di Natale di William e Kate con i tre figli. Non ci sono. D’altronde è chiaro il messaggio: sono le foto dell’ex re, del principe consorte e dei primi in linea di successione.è un ramo cadetto quindi niente spazio sulla scrivania di sua Maestà, nelle occasioni ufficiali. Merry Christmas!This year The Queen's Speech was filmed in the Green Drawing Room at Windsor Castle. It will be… Posted by The...

