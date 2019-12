Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Il fascino delle due ruote, il rumore inconfondibile dei, i colori del Natale e tanta solidarietà. Si è rinnovato per il terzo anno l’appuntamento con inell’evento organizzato dall’associazione “Svalvolati On The Road” diin collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down e la Dancing on the world –Studi Danza di Francesca De Nigris. Un appuntamento orientato anche alla raccolta fondi per la ricerca, come ha sottolineato alla stampa Francesco Cotugno, uno degli organizzatori nonché membro dell’associazione Svalvolati on The Road di: “E’ iniziato tutto per gioco, ma l’evento ha portato un valore aggiunto alla città. Il primo anno eravamo soltanto in quattro, ora siamo tanti e siamo riusciti a coinvolgere varie associazioni ...

anteprima24 : ** Rombo di motori in centro a ##Benevento: arrivano i Babbo Bikers (FOTO) ** - cioccorally : A Rombo di Motori @NoiTv @AndreucciPaolo @tommasociuffi - NoiTv : Rombo di Motori | ospiti Andreucci, Ciuffi e Barsella | 18/12/2019 - -