Roberto | neonato di pochi giorni già dipendente dall’eroina

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il piccolo, nato a Napoli, a poche ore dalla nascita continuava a piangere. Il suo non era un semplice pianto, era anche il grido di una crisi di astinenza. Infatti il bambino è nato con una forte dipendenza dall’eroina. Anche durante la gravidanza e fino agli ultimila madre ne fece uso incessantemente. La sostanza ha così finito per intaccare l’organismo del, creandone nel suo corpo il senso di necessità. I medici che lo hanno salvato riportano che “oltre che per il latte e per il sonno,piangeva perché era in astinenza. Proprio come un piccolo eroinomane”. I suoi primisono stati difficili, ma intorno a lui ci sono sempre state mamme e papà. Questo finché il piccoloè stato adottato. La storia del bambinodall’eroina alla festa di Natale Il bambino è stato subito soccorso dai membri dell’Asl ...

