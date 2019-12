Regionali in Calabria | il governatore Oliverio rinuncia alla corsa | «Faccio un passo

(Di martedì 24 dicembre 2019) «Pur ritenendo di avere tutte le ragioni del mondo, nondividere il bambino a metà», scrive il presidente della, Mario, in una lettera aperta a Nicola Zingaretti in cui annuncia il suo ritiro dalle. La decisione arriva dopo una nuova richiesta di rinvio al giudizio, la terza in sei mesi, per ildella. «La Storia si incaricherà di fare giustizia di tutto, presto o tardi. Iounindietro per non consentire che venga distrutto e dilaniato un patrimonio che è la mia storia politica», scrive nella lettera al segretario del Pd. Un addio in cui non risparmia una frecciatina ai dem: «Ti riconfermo che è stato un errore politico grave e serio non aver voluto ricercare una soluzione che potesse rappresentare al meglio il fronte democratico nell’imminente campagna elettorale per le. Altrettanto ...

Leggi la notizia su open.online

matteosalvinimi : Grazie alle Forze dell’Ordine per questa operazione di pulizia che fa bene alla Calabria. Non vedo l’ora che arrivi… - carlosibilia : 'Ndrangheta, arresti anche oggi, tra cui l' Assessore regionale in #Piemonte #Rosso. Avrebbe chiesto voti ai clan p… - Ivianti777 : RT @paolorm2012: Regionali in Calabria, Oliverio: «Faccio un passo indietro» -