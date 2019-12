(Di martedì 24 dicembre 2019) Hanno torturato la vicina di casa, provata dalla recente perdita della madre e in difficoltà economiche, costringendola ae adi cibo, fino a farla ingrassare di oltre dieci chili. Per questo i giudici hanno condannato a undicidi carcere Roberta Poduti Riganelli e Maria Anello, madre e figlia di Albano Laziale, e diecidi reclusioni anche Alberto Falco 29, compagno di Roberta Poduti Raganelli, come riferisce il Corriere che dà la notizia. Il giudice li ha riconosciuti colpevoli di sevizie nei confronti di, una ragazza di 29che alla fine del calvario, nel 2018, era arrivata a pesare cento chili. Secondo i pm, che avevano chiesto per le duedi casa noveper violenza privata e lesioni gravissime, Roberta, la mamma e il compagno Alberto hanno “adoperato sevizie e agito con crudeltà“. “Se non portavo i soldi ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

nihalertugrul : @TutteLeNotizie Regina, 29enne costretta a prostituirsi e ingozzarsi: condannate a 11 anni le vicine di casa - TutteLeNotizie : Regina, 29enne costretta a prostituirsi e ingozzarsi: condannate a 11 anni le vicine di casa - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Regina, 29enne costretta a prostituirsi e ingozzarsi: condannate a 11 anni le vicine di casa -