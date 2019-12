Reddito cittadinanza | Di Maio | “Politici da 15mila euro al mese insultano persone in

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ildiè una “riforma epocale che non si giudica in pochi mesi”. Lo dice Luigi Di, in un video postato su Facebook. “Politici che prendonoal-aggiunge – si permettono di criticare la misura, si permettono di insultarein difficoltà e che non avrebbero mai il coraggio di criticare di persona, solo da dietro una telecamera. È l‘establishment da caviale e champagne che si ricorda dei poveri solo una volta all’anno alla cena di beneficenza”. L'articolo, Di: “Politici daalin difficoltà, è establishment caviale e champagne” proviene da Il Fatto Quotidiano.

